Пульсация под ногтем – больное сердце

Полезный лайфхак от врача скорой помощи поможет спасти жизнь.

Медики службы скорой помощи, как бойцы на передовой, принимают на себя первый «огонь» человеческих недугов. За секунды они должны определить степень опасности для жизни пациента. В этом им помогают оперативные и простые приёмы. Одним из них поделился опытный врач.

«Надавите на ноготь, но только аккуратно: ощутимо, но не болезненно. Если почувствовали в ногте активную пульсацию, а верхушка ногтя краснеет и при этом ещё бледнеет ложе у его основания, это указывает на проблемы с аортальным клапаном сердца», пояснил американский врач скорой помощи (известен в Сети под ником «Доктор Джо»).

По его многолетним наблюдениям, активная пульсация и смена цвета ногтя указывает на то, что аортальный клапан не закрывается полностью и кровь возвращается из аорты в сердце.

Симптомы этого тяжелого расстройства, по мнению доктора, возникнут позднее, когда недуг углубиться. Он советует каждому человеку обратить внимание на своё здоровье и обратиться в медучреждение при проявлении следующих признаков сердечного недуга:

· одышка при физических нагрузках,

· слабость и быстрая утомляемость,

· учащенное сердцебиение,

· головокружение и обмороки,

· отеки лодыжек и стоп.

Чем быстрее взять под контроль ослабшее сердце, тем больше гарантий прожить долгую и полноценную жизнь, а не влачить жалкое существование и считать прожитые дни в больничной палате.