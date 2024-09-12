Самозанятым жителям Новосибирска рассказали о правилах накопления пенсии

Самозанятые жители Новосибирска получили возможность добровольно перечислять взносы для накопления будущей пенсии.

На данный момент 7 500 человек воспользовались специальным налоговым режимом.

Максимальный годовой взнос составляет 406 391,04 рубля, что позволяет получить один год страхового стажа и 8,2921 пенсионных коэффициента. Минимальная сумма взноса в год — 50 798,88 рублей.

Вносить деньги можно как частями в течение года, так и единовременно. Проверить страховой стаж и пенсионные коэффициенты можно через портал «Госуслуги» по выписке из индивидуального лицевого счета.

Подать заявление на добровольное накопление пенсии возможно онлайн через «Госуслуги» или мобильное приложение «Мои налоги», а также лично в отделениях Социального фонда России (СФР).