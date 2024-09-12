Сергей Никулин: рынок розничного кредитования продолжил «охлаждение»

По итогам первого полугодия общий объем кредитных продаж физлицам ВТБ в Новосибирской области превысил 37 млрд рублей, что на 21% выше показателей шести месяцев 2023 года. Максимальный объем выдач кредитов пришелся на июнь, с июля рынок начал «охлаждаться».

Как сообщила пресс-служба кредитной организации, за шесть месяцев 2024 года продажи розничных кредитов банка в Новосибирской области достигли 37 млрд рублей, что на 21% выше значений аналогичного периода 2023 года. Число выданных кредитов выросло в 3 раза. Общий портфель кредитов физлиц в регионе с начала года вырос на 8%, до 228 млрд рублей, из которых более 135 млрд приходится на ипотеку.

По итогам шести месяцев 2024 года новосибирцы оформили в банке 4,9 тысячи жилищных кредитов на 20 млрд рублей. Пик ипотечных выдач пришелся на июнь, что связано с ажиотажным спросом перед трансформацией «семейной» ипотеки и завершением программы «Ипотека с господдержкой-2020». В июле-августе спрос на ипотечное кредитование заметно охладел.

Спрос на автокредиты продолжил демонстрировать положительную динамику. За шесть месяцев жители региона получили 3,2 тысячи кредитов на покупку авто суммарно на 4,3 млрд рублей – в 4 раза по количеству и в 5 раз по объему больше год к году.

В сегменте кредитования наличными общий объем продаж составил 13 млрд рублей, что на 14% выше показателей прошлого года.

«В первом полугодии новосибирцы демонстрировали потребительскую активность, но с июля рынок розничного кредитования начал «охлаждаться». Ожидаем, что риск-политика регулятора, направленная на сдерживание потребительского кредитования, продолжит оказывать существенное влияние на спрос до конца года. Ключевую роль в этом процессе сыграет ипотека, продажи которой, по нашим прогнозам, снизятся примерно на треть. Доля «семейной ипотеки» в выдачах продолжит расти вследствие высоких ставок по базовым программам и достаточно серьезных изменений в ИТ-ипотеке», — прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.