Школы Новосибирска станут безопаснее

Постоянные комиссии Совета депутатов города Новосибирска снова приступили к работе после летних каникул. На заседании комиссии по социальной политике и образованию депутаты обсудили вопрос создания безопасных условий в школах и детских садах Новосибирска в 2024 году.

Начальник управления ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования мэрии города Новосибирска Роман Попов доложил депутатам о том, что сделано в сфере безопасности образовательных учреждений в этом году.

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В систему образования Новосибирска входят: 210 общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, 221 детский сад и 41 организация дополнительного образования детей.

- На сегодняшний день все школы и детские сады, подведомственные департаменту образования Новосибирска, оборудованы системами видеонаблюдения: установлено свыше 11,5 тысяч видеокамер. Все учреждения также оснащены стационарными кнопками тревожной сигнализации. На обслуживание сигнализации из бюджета города в 2024 году было выделено 57,7 миллиона рублей. Также 569 объектов образования оснащены металлодетекторами, за их состоянием ведется постоянный мониторинг, и, при выявлении неисправности в учреждение в кратчайшие сроки образования направляется специалист для их устранения, — рассказал Роман Попов.

Что касается систем пожарной сигнализации, то они также есть во всех образовательных организациях. За их работой следят специализированные организации. Перед новым учебным годом был проведен учет первичных средств пожаротушения – нарушений не выявлено, всё находится в работоспособном состоянии. На обслуживание АПС было выделено 39,5 миллионов рублей. Также идёт плановая замена старых систем на новые.

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Роман Попов отметил, что территории всех образовательных учреждений в настоящее время ограждены. Есть калитки для прохода и ворота для проезда, которые контролирует сотрудники охраны. Территории строящихся школы и школ, где сейчас идёт капитальный ремонт будут ограждены после завершения работ.

Чиновник обратил внимание членов комиссии на выполнение Постановления правительства о необходимости оборудовать все школы и детские сады автоматическими воротами для проезда пожарных машин. Нашему городу на эти цели требуется примерно 325 миллионов рублей. В целях снижения нагрузки на бюджет эти траты предполагается распределить на 4 года: с 2024 по 2027. «В этом году работы по установке автоматических ворот выполнены в 92 учреждениях. Автоматические ворота также будут установлены в 21 учреждении попавших в программу капитального ремонта. В следующем году на эти цели нужно будет 115 миллионов рублей», — пояснил Попов.

Охраной новосибирских детей в школах и детских садах занимаются 32 лицензированных и сертифицированных охранные организации. Все сотрудники ЧОПов, которые будут работать вобразовательных организациях прошли соответствующих инструктаж, включая и новые угрозы безопасности, например со стороны беспилотников. Роман Попов отметил, что стоимость одного часа работы охранника выросла по сравнению с прошлым годом на 56 рублей и в настоящее время составляет 206 рублей. Общая сумма, выделенная на безопасность детей из городского бюджета, составляет 256,8 миллиона рублей.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Бурмистров поинтересовался у докладчика насколько надёжны автоматические системы открывания ворот в климатических условиях Сибири. Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев пояснил, что уже установленные ворота адаптированы к местным условиям и все работают штатно.

Заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Николай Тямин спросил, как стоимость одного рабочего часа охраны в Новосибирских школах соотносится с расценками в других регионах. Роман Попов ответил: Омск – 255, Томск – 253, Кемерово – 250, Иркутск – 247 рублей/час. Николай Андреевич обратил внимание членов комиссии на это отставание, и призвал подумать, как его можно сократить.

Комментируя решения комиссии, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию Игорь Титаренко отметил, что безопасность детей в образовательных учреждениях прежде должна соответствовать федеральным нормам.

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- Мы понимаем, что единовременно выполнить все необходимые мероприятия невозможно – никаких бюджетов на это не хватит. Именно для этого у нас существует план поэтапного выполнения требований. В первую очередь, важно создать безопасные условия для детей и сотрудников. Мы разработали план на 4 года по созданию безопасных условий в школах и детских садах. Бюджет на это уже выделен. В данный момент мы немного отстаем от плана по установке автоматических ворот и обеспечению охраной образовательных учреждений, но думаю, к концу года мы его догоним. Всем необходимым будут оснащены не только новые школы, но и старые. В учреждениях, где нет технической возможности для следования всем нормам, будем менять конструктивные моменты Самое важное — это следовать федеральной норме и регламенту безопасности, — резюмировал Игорь Титаренко.