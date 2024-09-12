Экс-морпех США Брайан Берлетик заявил, что Россия добивается успехов в специальной военной операции.

Экс-морпех США Брайан Берлетик заявил, что Россия добивается успехов в специальной военной операции (СВО) благодаря своей сдержанности. В интервью блогеру Дэнни Хайфону, опубликованном на YouTube-канале, он отметил, что российские власти не поддаются провокациям со стороны Украины и Запада.

«Важно сохранять терпение и следовать стратегии. Россия именно так и поступает, что и объясняет ее успехи», — подчеркнул Берлетик.

Кроме того, ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер указал на критическую ситуацию на фронтах ВСУ в Курской области и Донецкой народной республике, отметив, что украинская армия теряет стратегические резервы