Стал известен рейтинг пяти худших школ Новосибирска по мнению жителей

Опубликован антирейтинг школ по мнению жителей Новосибирска.

Как сообщает портал Атас.инфо, на основе отзывов родителей и детей сформировался антирейтинг школ города.

Так, например, лицей №12 попал в топ-5 худших школ, так как там, по мнению новосибирцев, недостаточно квалифицированные учителя.

На лицей №22 пожаловались из-за постоянных финансовых сборов, а в сторону лицея №200 высказались по причине качества обучения, после которого детей отправляют к репетиторам за дополнительными знаниями.

Лицей №136 — там основные проблемы связаны с профессиональной подготовкой учителей и постоянными денежными сборами.

Завершает антирейтинг лицей НГТУ НЭТИ, где чаще всего жалуются на плохое отношение со стороны педагогов.

Напомним, что опубликован список общежитий Новосибирска с низким рейтингом