Стали известны подробности попытки самоубийства 9-летней школьницы в Новосибирске

В Академгородке 9-летняя школьница попыталась совершить самоубийство.

Девочка, третьеклассница, находилась на больничном с одним из взрослых. На данный момент она жива и доставлена в больницу.

По информации директора школы, образовательное учреждение следит за ситуацией и предоставляет поддержку детям, родителям и педагогам.

Как сообщили правоохранительные органы, перед происшествием у девочки был конфликт с матерью. Следственный отдел по Советскому району проводит уголовно-процессуальную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мать убитой мигрантом 17-летней школьницы требует 5 миллионов с полицейского за моральный вред.