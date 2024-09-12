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проиcшествия

Стали известны подробности попытки самоубийства 9-летней школьницы в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Академгородке 9-летняя школьница попыталась совершить самоубийство.

Девочка, третьеклассница, находилась на больничном с одним из взрослых. На данный момент она жива и доставлена в больницу.

По информации директора школы, образовательное учреждение следит за ситуацией и предоставляет поддержку детям, родителям и педагогам.

Как сообщили правоохранительные органы, перед происшествием у девочки был конфликт с матерью. Следственный отдел по Советскому району проводит уголовно-процессуальную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мать убитой мигрантом 17-летней школьницы требует 5 миллионов с полицейского за моральный вред.

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Игорь Кириченко
Журналист

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