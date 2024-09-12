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общество

«Стоп, слизни!»: рабочие способы защитить урожай будущего года

Ru.freepik.com

Многие огородники уверены, что бороться со слизнями нужно только летом, в период их размножения. И лишь самые опытные упреждают их появление загодя – осенью они не дают этим вредителям спрятаться в досках на участке.

По наблюдениям заядлых российских дачников, весь сентябрь слизни одолевают капусту и способны полностью уничтожить урожай позднеспелых сортов. Также эти вредители до наступления первых заморозков ищут убежище на зиму. Как правило они заползают в щели досок.

Это можно использовать в свою пользу, уверяют опытные огородники нашей страны.

· Выберите солнечный день.

· Разложите по участку старые доски (в идеале сырые, заплесневелые и трухлявые).

· Вечером приподнимите их и соберите собравшихся на зимовку слизней.

За несколько приёмов, уверяют дачники, можно полностью избавить земельный участок от этих надоедливых вредителей и тем самым обеспечить себе беспроблемный будущий дачный сезон.

#Новосибирск #осень #дача #огород
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Оксана Чешенок
журналист

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