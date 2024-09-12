Страшные паразиты сжирают россиян изнутри: для червей человеческое тело последняя остановка

Опасный паразит описторхис – настоящая угроза для жителей Сибири. Червь может жить в организме человека десятилетиями, постепенно пожирая его изнутри.

Источником заражения является речная рыба, в мышечных тканях которой обитают личинки паразита. Попадая в наш организм, описторхисы оставляют яйца, которые в дальнейшем выходят из организма естественным путем.

Заразиться описторхисом можно в считанные минуты, если рыба будет недостаточно термически обработана.

По словам медиков, симптомы описторхоза могут быть разными — от бессимптомного течения до тяжелых форм с высокой температурой, интоксикацией, поражением печени и желчных протоков. Хроническая стадия заболевания может длиться годами, медленно разрушая организм человека.