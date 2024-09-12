Траты сибиряков на летний отдых не превысили 100 тыс. рублей на человека

По результатам опроса* ВТБ, средние траты сибиряков, как и россиян, на отпуск летом 2024-го года не превышали 100 тыс. руб. на одного члена семьи. Четверть опрошенных потратили до 30 тыс. рублей (сибиряки отметили 26%), еще четверть — от 30 до 100 тыс. рублей (жители Сибири 28%).

При этом число довольных летним отпуском заметно возросло, а самыми популярными направлениями стали курорты Краснодарского края и Крыма, а также Москва и Санкт-Петербург.

Больше половины жителей Сибири (67%) побывали этим летом в отпуске, в основном, запланированном (56%). Отказаться от летнего отпуска пришлось 10%, еще 22% ответили, что пойдут в отпуск в другое время года.

Чаще всего сибиряки проводили отпуск дома (23% опрошенных) и на даче (26%), а также у друзей и родственников (15%). Среди популярных направлений для поездок в этом году были курорты Краснодарского края (10%), Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города (10%), а также Крым (4%). За границей – в Турции, Египте, ОАЭ и других странах побывали 10%. Байкал выбрали для отдыха 7% респондентов.

По данным роуминга абонентов оператора ВТБ Мобайл, в топ-10 направлений этим летом вошли: Турция (около 20%), Белоруссия (19%), а также Абхазия, Казахстан, Египет, Грузия, Таиланд и Армения. Вместе с Киргизией и Азербайджаном на эти страны пришлось более 70% всех летних путешествий.

В большинстве случаев отпуск оправдал ожидания сибиряков (34%), либо превзошел ожидания (28%). Лишь 5% опрошенных отметили, что отпуск был хуже, чем им бы хотелось. В прошлом году 15% россиян отмечали, что отпуск прошел хуже запланированного, столько же (15%) провели отпуск лучше, чем ожидали.

Каждый четвертый (26%) участник опроса в Сибири потратил на отпуск летом 2024-го до 30 тыс. рублей на одного члена семьи, еще 28% — от 30 до 100 тыс. рублей. Только 5% смогли позволить себе траты выше 100 тыс рублей.

33% жителей Сибири отметили увеличение затрат на отпуск текущим летом по сравнению с прошлым годом: у 17% расходы значительно выросли, еще 16% рассказали о незначительном увеличении трат. 20% опрошенных потратили на отдых столько же, сколько и годом ранее, у 11% расходы на летний отдых сократились. Больше, чем у других (20%) затраты на отпуск снизились у жителей Санкт-Петербурга и области.

* Опрос проведен ВТБ по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.