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общество

В Новосибирск привезли танки и вездеходы НАТО из зоны СВО. Показываем кадры военной техники

Фото: МК в Новосибирске, BFM-Новосибирск

На площади перед ГПНТБ в Новосибирске разместили трофейную технику НАТО.

Вчера, 11 сентября, в Новосибирске на площади перед ГПНТБ СО РАН разместили технику из зоны проведения специальной военной операции.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, вся привезенная техника ранее была захвачена или уничтожена российскими военными на Донецком и Авдеевском направлениях.

Официальное открытие выставки состоится 13 сентября.

Фото В Новосибирск привезли танки и вездеходы НАТО из зоны СВО. Показываем кадры военной техники 2

Фото В Новосибирск привезли танки и вездеходы НАТО из зоны СВО. Показываем кадры военной техники 3

Фото В Новосибирск привезли танки и вездеходы НАТО из зоны СВО. Показываем кадры военной техники 4

Известно, что на момент проведения мероприятия, с 13 по 22 сентября, нельзя будет проехать между площадью Пименова и сквером А. А. Воловика (от улицы. Кирова до дома по улице Восход, 15).

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Валерия Митрохина
Журналист

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