В Новосибирске две цыганки представились курьерами и обокрали квартиру

В Калининском районе Новосибирска проводится расследование по факту кражи с проникновением в жилье.

По информации полиции, две женщины цыганской внешности с 11-летним мальчиком вошли в подъезд. Они представились сотрудницами службы доставки, которым якобы нужно было попасть в одну из квартир. Об этом пишет МК в Новосибирске.

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как мальчик открывает дверь и заходит в квартиру. Следом за ним в дверь быстро входят две женщины, одетые в теплую одежду, не соответствующую погодным условиям. После этого они проходят в лифт и уезжают.

Информация о произошедшем была предоставлена местной жительницей, к которой, как выяснилось, и направились злoумышленницы. Мама пострадавшего ребенка недовольна по поводу недостаточной проверки со стороны охраны в их доме.