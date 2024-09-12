В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев

В Новосибирск пришли похолодания.

В среднем температура воздуха составляет +10...+14 градусов. Однако жители мегаполиса уже почувствовали, как стало прохладнее. Но отопления включат еще не скоро, поскольку среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней должна опускать ниже +8 градусов. Хотя в некоторых социальных учреждениях уже дали тепло.

Однако, помимо людей, мерзнут и наши четвероногие друзья. Редакция Сиб.фм собрала фотографии кошек и собак читателей издания, которые не меньше людей ждут тепла.

Котики лежат возле батарей, и не понимают, почему не греют.

А это кот Гарри. Он замотался в одеяло и лежит возле батареи в ожидании отопления.

Если кто не знал, как выглядит настоящий Дед Мороз — пожалуйста. Пока без подарков, но уже наготове.

«А где тепло?»

Решила принять горячую ванну, чтобы согреться.

Под одеялом всегда теплее.

Ничто так не греет, как объятия хозяйки.

Четвероногие друзья греются под одеялом.

«Ну когда же они уже будут теплыми?»

«А где отопление?»