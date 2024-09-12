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общество

В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев

Фото: Сиб.фм

В Новосибирск пришли похолодания.

В среднем температура воздуха составляет +10...+14 градусов. Однако жители мегаполиса уже почувствовали, как стало прохладнее. Но отопления включат еще не скоро, поскольку среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней должна опускать ниже +8 градусов. Хотя в некоторых социальных учреждениях уже дали тепло.

Однако, помимо людей, мерзнут и наши четвероногие друзья. Редакция Сиб.фм собрала фотографии кошек и собак читателей издания, которые не меньше людей ждут тепла.

Котики лежат возле батарей, и не понимают, почему не греют.

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 2

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 3

А это кот Гарри. Он замотался в одеяло и лежит возле батареи в ожидании отопления.

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 4

Если кто не знал, как выглядит настоящий Дед Мороз — пожалуйста. Пока без подарков, но уже наготове.

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 5

«А где тепло?»

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 6

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 7

Решила принять горячую ванну, чтобы согреться.

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 8

Под одеялом всегда теплее.

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 9

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 10

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 11

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 12

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 13

Ничто так не греет, как объятия хозяйки.

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 14

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 15

Четвероногие друзья греются под одеялом.

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 16

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 17

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 18

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 19

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 20

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 21

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 22

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 23

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 24

«Ну когда же они уже будут теплыми?»

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 25

«А где отопление?»

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 26

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 27

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 28

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 29

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 30

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 31

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 32

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 33

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 34

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 35

Фото В Новосибирске кошки и собаки замерзают в квартирах из-за отсутствия отопления. 35 фотографий питомцев 36

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Игорь Кириченко
Журналист

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