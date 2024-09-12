В Новосибирске начала появляться трофейная техника НАТО

В Новосибирске началась установка передвижной выставки натовской техники, которая откроется для посещения 13 сентября в центре города.

По словам организаторов, установка экспонатов будет продолжаться до вечера 12 сентября. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Это седьмая выставка подобного рода в России. На площади перед ГПНТБ будет представлено 14 единиц техники, переданной НАТО в помощь Украине. Техника преимущественно в американской окраске, за исключением сильно поврежденного БМП М113 с символикой Бундесвера и немецкого «Мардера» в американской раскраске. Особое внимание привлекла колесная техника, включая американские, украинские и японские машины.

Организаторы сообщили, что на следующей день на площадке появятся стенды, посвященные БПЛА, стрелковому и противотанковому вооружению, которые будут доступны для ознакомления. Также будет работать интерактивная площадка с участием общественных организаций и военно-патриотических клубов, представляющих проекты помощи СВО и патриотические программы.

Технику доставили на площадь Пименова в ночь перед открытием, в связи с чем улица Кирова была временно закрыта для движения.