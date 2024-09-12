В Новосибирске нашли редкий ядовитый гриб

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» появилась информация о находке редкого гриба – лопастника курчавого.

Местный житель обнаружил гриб в районе Академородка. Однако точное местоположение не было указано.

Лопастник курчавый привлек внимание необычным видом: у гриба длинная складчатая ножка с волнистыми краями. По словам находчика, он впервые увидел такой гриб.

Лопастник курчавый (также его называют мозговым грибом) встречается редко в России и более распространен в Европе, Азии, Северной и Южной Америке.

Ранее лопастник считался условно-съедобным, пригодным для употребления после отваривания. Однако в большинстве стран его признали несъедобным из-за низких вкусовых качеств и наличия ядов. Кроме того, недавние исследования указывают на возможное развитие смертельно опасного заболевания боковой амиотрофический склероз (БАС).