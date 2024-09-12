В Новосибирске назвали главные опасности на дорогах для водителей

Госавтоинспекция Новосибирской области предупредила водителей о приближающемся резком похолодании и связанных с ним опасностях.

В ведомстве отметили, что осенью 2024 года водителям следует быть особенно осторожными из-за возможной гололедицы, дождя и туманов.

Синоптики и сотрудники МЧС уже сообщили о значительном снижении температуры. Основные опасности на дорогах в это время года включают гололедицу, которая возникает с первыми заморозками и может быть особенно опасной при переходе от плюсовой к минусовой температуре. Сильный дождь ухудшает видимость, что делает поездки более рискованными. В случае сильного дождя рекомендуется включить аварийные огни и временно остановиться на обочине.

Туманы также представляют опасность, особенно если не использовать противотуманные фары. Дальний свет может искажать восприятие объектов на дороге. Опавшие листья могут уменьшать сцепление колес с дорогой, а мелкий дождь создает скользкую пленку на дорожном покрытии, что также снижает сцепление.

Госавтоинспекция напоминает, что лужи на дорогах могут скрывать неровности и выбоины, что грозит повреждением подвески и других частей автомобиля. Рекомендуется избегать таких участков дороги, чтобы не повредить транспортное средство.