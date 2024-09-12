В Новосибирске опубликована онлайн-карта подключения зданий к отоплению

Уже отапливаются здания 12 детских садов Новосибирска.

В понедельник, 9 сентября, в Новосибирске началось подключение к теплоснабжению 12 детских садов. Об этом сообщил генеральный директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев на оперативном совещании в областном правительстве.

Адреса можно увидеть на онлайн-карте.

Ранее отопление досрочно подали в детскую больницу №4, больницу №34 и один из роддомов города.

По регламенту отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней опускается ниже +8 градусов. По прогнозам, таких температур в ближайшее время не ожидается.