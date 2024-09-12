В Новосибирске опубликована полная программа забега в рамках полумарафона Раевича

В субботу, 14 сентября, в центре Новосибирска состоится полумарафон Раевича.

Мероприятие пройдет на площади Ленина. Из-за этого движение транспорта в центральной части города будет закрыто.

Организаторы ожидают, что участие примут около 15 000 спортсменов, включая профессионалов, любителей и детей. Среди детских состязаний — забег ползунков.

Зарегистрированные участники должны получить стартовый пакет до 08:00. Раздевалки и камеры хранения будут открыты с 08:30. Официальное открытие мероприятия запланировано на 09:30.

Первый забег на дистанцию 21 км стартует в 10:00 для женщин и в 10:08 для мужчин. В 10:10 начнется корпоративная эстафета, а в 13:00 — забег на 10 км. Забеги на дистанции 1,5 км, 3 км и 3 км для всех желающих начнутся с 13:30. Награждение участников проведут до 17:30.

Маршрут полумарафона включает пять кругов по 4,2 км вдоль Красного проспекта. Для участия требуется медицинская справка. Без нее спортсменов не допустят к забегу.

Новшеством в 2024 году станет соединение спорта и музыки: на футболках участников будет изображен концертный зал им. Арнольда Каца в честь 100-летия артиста.

Возрастное ограничение — 0+.