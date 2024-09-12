В Новосибирске пропал подросток с черным рюкзаком

12-летний подросток пропал в Новосибирске.
В группе “ЛизаАлерт” социальной сети ВКонтакте разместили информацию о пропаже 12-летнего Вячеслава Никонова. Последний раз подростка видели 11 сентября 2024 года в Калининском районе Новосибирска.
Приметы мальчика: рост 152 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светло-русые.
Одежда в день пропажи: темно-синяя куртка, серые джинсы, черные кроссовки с красными вставками.
С собой был черный рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области с августа ищут четверых местных жителей