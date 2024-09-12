В Новосибирске рассказали, как выбрать картофель

Заведующий кафедрой земледелия НГАУ Алексей Мармулев рассказал, что покупка качественного картофеля на рынке становится всё сложнее.

Он пояснил, что в настоящее время на рынке преимущественно представлены урожайные, но менее вкусные сорта картофеля. Определить его качество и вкус на вид трудно. Об этом пишет VN.ru.

Мармулев также сообщил, что в условиях сырой погоды белый картофель подвержен гниению, в то время как красный картофель сохраняется лучше. Для проверки картофеля на наличие кольцевой гнили, нужно разрезать его и осмотреть коричневые кольца. Кроме того, поцарапав шкурку ногтем, можно выявить фитофтору по коричневым пятнам.

Сорта с высоким содержанием крахмала, такие как «Адретта» и «Свитанок», считаются более вкусными, однако их трудно найти на рынке. Вкусовые качества картофеля зависят от сорта, и даже среди краснокожих сортов наблюдаются различия.

Мармулев также предупредил, что зелёная картошка может содержать солонин и быть несъедобной. Для хранения картофеля рекомендуется использовать погреб или, при его отсутствии, лоджию, обеспечивая сухое, тёмное и прохладное место.

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