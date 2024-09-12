В Новосибирске рассказали о судьбе недостроенных по концессии школ

В Новосибирске сообщили о дальнейшем статусе шести школ, строительство которых началось по концессионным соглашениям, но не завершилось.

Как сообщила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Сибирь», на данный момент здания арестованы.

По словам Жафяровой, разработана дорожная карта для решения возникшей ситуации, которая включает в себя замену концессионера. Ожидается, что строительство может возобновиться в 2025 году, если оптимистичные прогнозы окажутся верными.

Отметим, что глава компании-концессионера находится под стражей по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Объекты, строительство которых не было завершено, могут быть использованы как вещественные доказательства.