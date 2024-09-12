В Новосибирске рядового осудили на пять лет за уклонение от службы

За уклонение от службы осудили рядового в Новосибирске.

В пресс-службе второго Восточного окружного военного суда сообщили о том, что в Новосибирском гарнизонном военном суде был оглашен обвинительный приговор в отношении рядового, который уклонился от прохождения службы.

Известно, что он не явился к новому месту службы в высшее военное училище в 2023 года, за что был задержан правоохранительными органами в 2024 году.

Сейчас суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске рядовой трижды ушел в самоволку и получил срок