В Новосибирске судят мать, которая похоронила свою дочь в огороде

В Октябрьском суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении многодетной гражданки Узбекистана Гулчиры Асановой, обвиняемой в истязаниях своего ребенка. Женщина уже полгода находится в СИЗО.

Перед началом процесса Асанова заявила своему адвокату о плохих условиях содержания: ежедневном повышении температуры, отсутствии лекарств и запрете на телефонные звонки домой. На первом заседании она появилась с обновленной прической, макияжем и не производила впечатления больного человека.

Видеозапись, распространившаяся в сети полгода назад, показывает, как Асанова хоронит свою дочь в огороде частного дома на улице Зеленодолинской. На кадрах видны гематомы на голове полуторагодовалого ребенка, завёрнутого в кружевное одеяло. Вторая видеозапись показывает, как мать применяет физическое наказание к ребенку.

После публикации видеозаписей правоохранители задержали Асанову, тело девочки было эксгумировано и отправлено на экспертизу. Экспертиза установила, что смерть ребенка наступила не от побоев. Асановой предъявлено обвинение по статье «Истязание». Помощник прокурора Рамиля Надирова сообщила, что у Асановой была стойкая неприязнь к дочери, и она использовала недопустимые методы воспитания.

Асанова частично признала свою вину. Защита планирует ходатайствовать о смягчении наказания с учетом наличия у подсудимой троих несовершеннолетних детей.

Семья Асановой не состояла на учете в органах опеки и не обращалась за помощью. Отец детей в документах не указан и был экстрадирован в Узбекистан до задержания Асановой.

Следующее заседание суда назначено на 31 октября. Будут допрошены свидетели.