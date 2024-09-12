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наука

В Новосибирске ученые разработали переводчик языка жестов на основе ИИ

Фото: Сиб.фм

Переводчик языка жестов на основе искусственного интеллекта разработали новосибирские ученые.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного университета (НГУ), ученые вуза разработали приложение для быстрого и точного перевода жестов в тестовое сообщение. Приложение читает жесты через видеокамеру.

Известно, что приложение разработано на основе искусственного интеллекта и может работать как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.

В планах разработчиков добавить обратный перевод, из текста в жесты.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что ученые из Новосибирска создали дешевый жидкий подавитель пыли

#разработки
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Валерия Митрохина
Журналист

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