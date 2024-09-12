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проиcшествия

В Новосибирской области 16 человек эвакуировались из пожара в сырном цеху

Фото: Инцидент Новосибирск

16 человек спаслись из пожара в сырном цеху.

По информации Telegram-канала «Инцидент Новосибирск», в ночь с 11 на 12 сентября 2024 года вспыхнул пожар в сырном цеху, который расположен на улице Транспортной в селе Здвинское Новосибирской области.

В результате происшествия огнем была повреждена кровля складского здания на площади около 2 500 квадратных метров.

Известно, что 16 человек смогли эвакуироваться из здания самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас ГУ МЧС России по Новосибирской области выясняют причину пожара.

Напомним, что за неделю сотрудники МЧС Новосибирской области спасли 14 человек из пожаров

#пожар
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Валерия Митрохина
Журналист

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