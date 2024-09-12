В Новосибирской области агрессивный медведь напал на байкера

Во время нападения зверя мотоциклист упал с транспортного средства и повредил ногу.

10 сентября в Северном районе Новосибирской области бурый медведь напал на местного жителя, который ехал на мотоцикле по лесу. 28-летний сибиряк Анатолий Гаврилов едва не стал жертвой дикого зверя, однако успел сориентироваться и быстро уехать после нападения.

«Мой отец на грузовике из леса дрова вывозил, а я ехал вслед за ним на мотоцикле. Когда увидел медведя не напугался, он стоял вдоль тропинки. Но когда я проехал его, он побежал и завалил мотоцикл. По счастливой случайности в этот момент кто-то закричал в лесу, там, где деляна была, это был голос кого-то из рабочих, и медведь убежал», — рассказал Сиб.фм Анатолий Гаврилов.

По его словам, во время падения с мотоцикла он повредил колено. За медицинской помощью сибиряк не обращался. Он рассказал, что после нападения вернулся на деляну, где лесники оказали ему помощь и перебинтовали ногу.

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