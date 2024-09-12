В прошлом году в Новосибирской области было выявлено 273 ребенка-алкоголика.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск со ссылкой на заведующего отделением Центра охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювентус» Андрея Фунтикова, в областном наркологическом диспансере с 2023 года на учете состоит 273 несовершеннолетних с зависимостью от алкоголя.

По словам эксперта, данные, предоставляемые различными контролирующими инстанциями, значительно ниже результатов анонимных опросов.

Андрей Фунтиков отметил, что алкоголь является главной причиной нарушений репродуктивной системы у подростков.

Напомним, что в Новосибирской области резко выросли цены на пиво на 17%