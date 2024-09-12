В Новосибирской области подписано соглашение о сотрудничестве с Росгидрометом

В Новосибирской области подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Документ был подписан губернатором Андреем Травниковым и руководителем Росгидромета Игорем Шумаковым.

Соглашение предусматривает укрепление материальной базы метеостанций, подготовку к паводковому сезону, взаимодействие с министерствами, ведомствами и научными учреждениями, а также подготовку кадров в сфере гидрометеорологии.

В рамках соглашения особое внимание будет уделено взаимодействию с различными министерствами и научными институтами, а также подготовке специалистов в области гидрометеорологии.

Губернатор Андрей Травников также принял участие в мероприятии, посвященном 190-летию Гидрометеорологической службы России, где подчеркнул важность работы гидрометеорологов и вручил почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам Западно-Сибирского УГМС.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, когда в Новосибирске включат отопление.