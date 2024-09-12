Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил о неизбежной победе страны в специальной военной операции и о возвращении под российский контроль таких городов, как Одесса и Харьков.

В интервью телеканалу НТВ шаман из Тувы подчеркнул, что единственным выходом для Украины является капитуляция режима президента Зеленского. Он отметил, что эти территории, включая Донбасс и Крым, исторически принадлежат России.

Допчун-оол, являющийся лидером группы шаманов «Адыг-Ээрен», призвал украинский народ свергнуть нынешнее руководство. Он также добавил, что срок полномочий Зеленского истекает 21 мая, и что его удержание власти зависит от поддержки США.

«Россия победит и будет побеждать всегда. Остальные страны должны это понимать и не провоцировать Россию», — заявил шаман, комментируя текущую ситуацию в специальной военной операции.