Внучка Маслякова-старшего не перенесла похороны дедушки

Церемония прощания с Александром Масляковым прошла в Москве. Его наследница Таисия не справилась с тяжестью траура.

Прощальная панихида по «отцу КВН» проходила в среду, 11 сентября в здании в «Планете КВН». Затем гроб доставили на Новодевичье кладбище. Гражданскую церемонию прощания посетили порядка трёх тысяч человек. Вынос гроба сопровождался бурными аплодисментами, как принято при у творческих людей.

На подъезде к 11-у участку Новодевичьего кладбища стоял кордон из охранников и металлических детекторов. За гробом шли Константин Эрнст, Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, Елена Борщёва, Леонид Якубович и семья покойного мэтра.

Сложнее всего в психологическом плане было 18-летней внучке Александра Васильевича. Его единственная наследница Таисия не смогла справиться с эмоциями. Всю церемонию её глаза не просыхали от слёз и, в конце концов, ноги девушки подкосились и отец вынужден был подхватить дочку под руки и отвести в сторону.

По словам близких, у внучки и деда была тесная душевная связь. Они были неразлучны даже на съёмках, а всё детство и отрочество Таисия провела в качестве ведущей детского КВН.