Всего один симптом расскажет о болезни у собаки: и это не сухой нос

Ветеринарные врачи уверяют, что по влажности носа недуг у собак не определишь. Обращать пристальное внимание следует на иной тревожный признак.

Даже однократное проявление этого симптома у собак может сигналить о тяжелом расстройстве здоровья и является поводом для обращения в ветлечебницу.

Речь идет о рвоте. Её механизм отличается от проявлений человеческого организма и является защитным.

«Например, питомец на прогулке слизал отраву, заразился гельминтами, у него опухоли в ЖКТ. Также рвота и тошнота у собак разных пород могут указывать на проблемы с печенью и поджелудочной железой, инфекции, болезни нервной системы, на сильную интоксикация или тепловой удар», пояснил глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его многолетним наблюдениям за питомцами, только оперативная реакция хозяина на эти симптомы может спасти любимца семьи, и таких примеров его практике очень много.