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общество

Всего одно азиатское блюдо продлевает жизнь россиян: мнение теледоктора Малышевой

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Ни один выпуск авторского проекта «Жить здорово!» не обходится без дегустации полезных блюд. В недавнем эфире Елена Малышева открыла секрет долголетия, который таится в продуктах азиатской кухни.

Полезные свойства это продукта известны человечеству и особенно азиатам с самой древности. В Россию он «пришёл» относительно недавно, но мало кто из россиян знает, что это блюдо помогает сохранить молодость клеток человеческого организма.

Фото Всего одно азиатское блюдо продлевает жизнь россиян: мнение теледоктора Малышевой 2

По экспертным заверениям теледоктора Елены Малышевой, всего в ста граммах капусты сорта «кимчи» содержится 40 % от суточной нормы витамина К (он встраивает кальций в кости). Это, в свою очередь, провоцирует выработку собственного коллагена в организме, поэтому любители кимчи выглядят моложе и живут дольше.

Мнение Елены разделили и другие российские медики. Так, кардиолог Герман Гандельман заявил, что кимчи способствует снижению веса. По его словам, за счёт наличия в блюдах из кимчи грубых пищевых волокон и уксуса при рассасывании в организме не образуются жиры, а клетчатка, содержащаяся в этом сорте капусты, позволяет дольше ощущать сытость.

#здоровье #продукты #Новосибирск #зож #молодость
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Оксана Чешенок
журналист

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