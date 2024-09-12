Опубликована сводка Минобороны России по отражению попытки вторжения ВСУ в Курской области.

Минобороны России сообщает, что подразделения войсковой группы «Север» при поддержке армейской авиации и артиллерии успешно отражают контратаки ВСУ. В результате боев противник понес потери до 30 человек убитыми и ранеными, 10 военнослужащих взяты в плен. Уничтожены два танка, боевая бронированная машина и шесть автомобилей.

Авиаподдержка и артиллерийские удары нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Борки, Бяхово, Гуево, Вишневка и других населенных пунктов. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска также атаковали районы сосредоточения иностранных наемников и резервов ВСУ в Сумской области.

За последние сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, включая три танка и три бронетранспортера.