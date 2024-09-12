«Я лично отвечаю за качество»: шеф-повар одной из ведущих пиццерий Новосибирска рассказал, почему не стесняется показывать лицо

Три года назад в Новосибирске появилась сеть пиццерий Den’s Pizza, которая покорила сибиряков своим вкусом и качеством бруклинской пиццы. За это время пиццерия стала настоящим хитом, а ее шеф-повар и совладелец, Денис Квач, – лицом бренда.

Денис, обладающий многолетним опытом работы в лучших заведениях страны, посвятил себя созданию идеальной рецептуры теста, которое стало визитной карточкой Den’s Pizza.Результат его трудов – народная любовь новосибирцев и звание «Лучшая пицца в Сибири» по версии издания Собака.ru (16+).

«Мое лицо на логотипе – это символ моей личной ответственности за качество пиццы, которое я гарантирую каждому гостю», — говорит Денис.

В меню Den’s Pizza вы найдете как классические варианты пиццы – пепперони, четыре сыра, маргарита и карбонара, так и авторские шедевры с лососем и каперсами, сыром страчателла и помидорками черри, итальянскими деликатесами, чоризо и артишоками.

Помимо пиццы, в пиццерии предлагают ароматный картофель фри, сырные палочки, соусы и напитки.

Заказать пиццу можно с доставкой домой или в офис, либо забрать самостоятельно в одной из точек самовывоза.В каждой точке есть уютные столики, где можно перекусить, если вдруг вы проголодались в дороге за кулинарным шедевром.

А еще теперь у Den’s Pizza есть собственное приложение для Android и iOS (12+), где вас ждут акции, бонусы и подарки!

При первом заказе через приложение, можно получить скидку 500 рублей, при вводе промокода 500 (скидка действует при сумме заказа от 1000 рублей)

Ищите своих любимчиков в меню и заказывайте вкусную пиццу на сайте, в приложении или по телефону +7 923 743-33-03.

Не упустите возможность попробовать лучшую пиццу Сибири!

Сеть пиццерий Den’s Pizza:

Морской пр-кт, 22;

ул. Семьи Шамшиных, 88;

Красный пр-кт, 319;

ул. Александра Чистякова, 12;

пос. Краснообск, БГ 1-6;

тел.: +7 923 743-33-03;

denspizza54@gmail.ru;

dens-pizza.ru.

Реклама. ИП Квач Денис Сергеевич. ИНН: 541000038478.Erid:LjN8K9Rgm