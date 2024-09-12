Юрист Палюлин рассказал, как без чека можно вернуть товар плохого качества в магазин

По словам эксперта, отсутствие чека не дает продавцу основания для отказа в удовлетворении требований покупателя.

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин рассказал в беседе с RuNews24.ru, как можно вернуть товар плохого качества в магазин. По его словам, товар можно вернуть, если он не соответствует договору, например, не обладает необходимыми для использования характеристиками.

«Согласно статье 25 Закона «О защите прав потребителей», потребитель вправе вернуть некачественный товар в течение 14 дней с момента его покупки. Однако для продуктов питания, таких как овощи и фрукты, важно учитывать срок годности и условия хранения. За пределами срока годности возвращать продукты в магазин нельзя», — объяснил эксперт.

Также он отметил, что для возврата понадобится сам товар в упаковке или без нее. Отсутствие чека не дает продавцу основания для отказа в удовлетворении требований покупателя. Если же магазин не хочет возвращать деньги или обменивать товар, покупатель может написать заявление о возврате товара ненадлежащего качества, посоветовал он.

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