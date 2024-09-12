Замглавы Краснообска Новосибирской области Коржова уволили из администрации из-за взятки

За утрату доверия после взятки уволили заместителя главы Евгения Коржова.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили о том, что по представлению ведомства поселка Краснообск был уволен заместитель главы администрации Евгений Коржов из-за того, что он не оправдал оказанное ему доверие.

По версии следствия, он получил предложение о взятки «за покровительство при заключении контрактов с администрацией, в нарушение ст. 9 Закона “О противодействии коррупции” не уведомил работодателя и органы прокуратуры о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, согласился на предложение».

В результате прокуратура района внесла официальное представление главе рабочего поселка о прекращении трудовых отношений с данным должностным лицом, после чего муниципальный служащий был уволен в связи с утратой доверия.

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