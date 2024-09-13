В Новосибирске требуют срочно расселить жителей улиц Малыгина и Хилокской из-за опасности полигона ТКО

В Новосибирске вновь поднялся вопрос о здоровье местных жителей в связи с возобновлением приема отходов на полигоне ТКО «Левобережный».

Местные жители требуют немедленного расселения аварийных многоквартирных домов (№ 9, 13, 15, 19, 23, 25, 25/1), запланированного на 2031 год. Об этом они рассказали корреспонденту Сиб.фм.

В РОО «Центр правовых инициатив потребителей» заявили, что Кировский районный суд еще в мае 2022 года признал полигон небезопасным по иску Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуры. Однако управляющая компания «САХ» не выполнила предписание о приведении полигона в соответствие с санитарными нормами к установленному сроку — 1 января 2024 года. Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда в августе 2024 года отметила, что задержка в исполнении судебного решения уже превышает разумные сроки, и предоставление отсрочки было бы неоправданным.

Экологическая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела по факту оказания услуг, угрожающих безопасности граждан, выявила наличие вредных веществ в воздухе и почве, что может привести к серьезным заболеваниям у жителей улиц Малыгина и Хилокской. Особенно это актуально во время пожаров на полигоне, утверждают активисты.

С их слов, после пожара в мае 2024 года прием отходов на свалку был приостановлен, однако, как выясняется, фактически он продолжался и летом. Власти заявили о планах рекультивации «Левобережного», однако председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова сообщила о намерении расширить полигон и перевести его в режим чрезвычайной ситуации на два года.

Общественники намерены направить свои аргументы о необходимости срочного расселения жителей Малыгина губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, который контролирует реализацию «Дорожной карты по развитию территорий города».

Напомним, ранее полигон «Левобережный» неоднократно подвергался возгоранию, что ухудшало экологическую обстановку в Ленинском районе Новосибирска. Местные жители неоднократно обращались к председателю СК Александру Бастрыкину, и он брал ситуацию на контроль.