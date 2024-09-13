Белоусов высказался о возможности второй волны мобилизации в России

Белоусов высказался о вероятности второй волны мобилизации в России.

В социальных сетях вновь активно обсуждаются слухи о возможной второй волне мобилизации в России этой осенью. Западные СМИ регулярно поднимают эту тему, особенно после вторжения ВСУ в Курскую область, утверждая, что чтобы вытеснить противника со своей территории, не ослабляя при этом позиции на линии фронта, необходимо провести дополнительный набор бойцов.

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов на закрытой встрече с военными корреспондентами выразил четкую позицию по этому вопросу. Об этом сообщил военкор Александр Сладков в интервью телеканалу «Царьград».

По его словам, министр подтвердил, что набор в действующие подразделения продолжается и будет продолжаться, однако новая мобилизация, аналогичная той, что проходила осенью 2022 года, не планируется.

«Мы в разговоре поняли, что особое внимание сегодня Белоусов уделяет набору добровольцев через Минобороны, с подписанием контракта. И министр подчеркнул, что не будет мобилизации. Мобилизация не будет продолжена. Такой необходимости нет», — добавил он.