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общество

Чёрная полоса придёт в жизнь тех, кто сделает это сегодня

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Наши предки недаром веками наблюдали за событиями и поступками людей. Вся мудрость жизни заключена в народном календаре.

Относительно нового осеннего дня 13 сентября у наших пращуров имеется целый ряд запретов. Избегая некоторых действий из этого списка, можно отвести от себя негатив. В противном случае, уверяют сибирские старожилы, чёрная полоса станет вашим пожизненным приговором.

В Куприянов день в старину было принято собирать созревшую клюкву, готовить из ней варенье на зиму и печь пироги. За ягодой старались сходить в первой половине дня, поскольку верили, что собранная после полудня она принесёт потерю рассудка.

Фото Чёрная полоса придёт в жизнь тех, кто сделает это сегодня 2

К другим запретам дня относятся вполне выполнимые и зависят от усилий воли. К примеру, если 13-го сентября возникнет конфликт с близкими людьми и захочется его обострить, а не погасить, то неприятности и беды буду преследовать весь год вперед.

Также горести и несчастья легко привлечь в жизнь, если затеять свадьбу или крестины ребёнка в этот сентябрьский день. Не следует сегодня и принимать подарки от малознакомых людей – сглаз или порча обеспечены.

#традиции #Новосибирск #осень #приметы
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Оксана Чешенок
журналист

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