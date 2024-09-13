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общество

Что известно о новом начальнике департамента по соцполитике в Новосибирске Ольги Потаповой?

Фото: пресс-служба Минтруда и соцразвития Новосибирской области

В мэрии Новосибирска назначили нового начальника департамента по соцполитике.

Сегодня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил нового начальника департамента по социальной политике мэрии — им стала Ольга Потапова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Биография

Ольга Потапова родилась в Иркутской области, окончила Иркутский государственный педагогический институт, прошла профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы.

С 2011 года она работала в министерстве социального развития Новосибирской области. С 2017 года – в статусе заместителя министра труда и социального развития региона.

Уже сегодня, 13 сентября 2024 года, Ольга Потапова приступила к новой должности.

Напомним, что ранее пост главы департамента по социальной политике занимала Ольга Незамаева.

#Мэрия Новосибирска
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Валерия Митрохина
Журналист

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