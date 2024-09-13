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общество

Десятиметровый червь в рыбе: самые опасные переносчики паразитов

Ru.freepik.com

Занести такую особь в стадии личинки в кишечник человека может обычный карась.

Россиян предупредили об опасности заражения гельминтами через речную и морскую рыбу. Любимая и вкусная рыбная продукция может стать причиной развития опаснейших недугов:

· дифиллоботриоз (червь длиной до 10 метров, живущий в кишечнике);

· описторхоз (паразит на печени и в желчных протоках);

· трематоды (повреждает внутренние органы);

· цестоды (кишечные ленточные гельминты).

Самые популярные переносчики этих паразитов и их последствий – рыба из семейства карповых (карась, лещ, плотва), морская рыба (лосось и форель).

Фото Десятиметровый червь в рыбе: самые опасные переносчики паразитов 2

По заверениям паразитологов, исключать из рациона блюда их этих ценных пород рыб не стоит, но проявлять бдительность нужно.

В качестве защитных и профилактических мер они предлагают следующие простейшие действия:

- тщательно проверять рыбу на наличие паразитов перед приготовлением;

- избегать употребления сырой или малосольной рыбы;

- готовить рыбные блюда при температуре не ниже 63 градуса.

Ваше здоровье только в ваших руках!

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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