Десятиметровый червь в рыбе: самые опасные переносчики паразитов

Занести такую особь в стадии личинки в кишечник человека может обычный карась.

Россиян предупредили об опасности заражения гельминтами через речную и морскую рыбу. Любимая и вкусная рыбная продукция может стать причиной развития опаснейших недугов:

· дифиллоботриоз (червь длиной до 10 метров, живущий в кишечнике);

· описторхоз (паразит на печени и в желчных протоках);

· трематоды (повреждает внутренние органы);

· цестоды (кишечные ленточные гельминты).

Самые популярные переносчики этих паразитов и их последствий – рыба из семейства карповых (карась, лещ, плотва), морская рыба (лосось и форель).

По заверениям паразитологов, исключать из рациона блюда их этих ценных пород рыб не стоит, но проявлять бдительность нужно.

В качестве защитных и профилактических мер они предлагают следующие простейшие действия:

- тщательно проверять рыбу на наличие паразитов перед приготовлением;

- избегать употребления сырой или малосольной рыбы;

- готовить рыбные блюда при температуре не ниже 63 градуса.

Ваше здоровье только в ваших руках!