Доходы без усилий и море возможностей: денежная пятница 13 сентября озолотит половину знаков зодиакальной дюжины

Российские астрологи дали положительный прогноз на текущие сутки и уверяют, что они откроют обширный финансовый поток. Попасть в список везунчиков смогут только те, кто умеет удерживать деньги в кошельке.

В эту осеннюю пятницу, 13-го сентября финансы сами придут в руки к представителям многих знаков Зодиака. Однако задержаться они не у всех. Эксперты рекомендуют заранее поставить на свою банковскую карту ограничительный лимит.

Всему виной станет звёздный дуэт Марса и Юпитером: первый помогает достигать целей любой ценой, второй отвечает за денежный поток, но является зодиакальным «транжирой».

Российские астрологи заверили, что с 13 по 20 сентября откроется коридор невероятных возможностей. В нём деньги приходят буквально сами: возвращаются старые долги, начисляются нежданные премии и выплаты, кто-то захочет отблагодарить деньгами за дружескую услугу, сделать подарок и тому подобное.

Особое финансовое везение выпадет на долю представителей трёх созвездий.

БЛИЗНЕЦЫ

Долгожданная награда за месяцы упорного труда не заставит себя ждать в период с 13 по 20 сентября. Это может быть премия или оплата ранее проделанной работы. Единственный нюанс – удержать в руках эту прибыль вряд ли удастся, слишком долго она шла к вам.

ДЕВА

Накопления удвоятся при помощи коллег. Лучше сразу пустить всю прибыль в дело, иначе рискуете растранжирить их уже в ближайшие выходные.

СТРЕЛЕЦ

Рождённым под этим созвездием деньги придут через резкий карьерный скачок. Вот только обрушившиеся на вас деньги могут стать причиной конфликта с любимым человеком.