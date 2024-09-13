Экстрасенс Котов объяснил страх россиян перед пятницей 13-е

По словам мистика, на самом деле эта дата ничем не отличается от любого другого дня.

Экстрасенс, мистик звука, автор методики вокальной медитации Юлий Котов рассказал в беседе с Pravda.Ru, почему россияне опасаются пятницу 13-е. По его мнению, «это относится к виду суеверий» и люди любят сильно мистифицировать. Однако на самом деле эта дата ничем не отличается от любого другого дня.

«Это люди любят очень сильно мистифицировать, убирая себя от нормальной реальной жизни, наоборот, они хотят оправдать какие-то свои поступки либо неудачи не тем, что они это делают, либо делают свою судьбу, либо у них есть кармические отработки. И начинают притягивать за уши», — считает экстрасенс.

Котов уверен, что не стоит придавать дате большого значения, лучше сфокусировать на своей внутренней вере.

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