Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил о заморозках в Новосибирске до -2 градусов

В Новосибирской области ожидаются резкие заморозки.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, Сибирский федеральный округ резко накроют заморозки.

По его словам, сегодня, 13 сентября 2024 года, в Новосибирской области ночью ожидается от -2 до -5 градусов мороза. Днем потеплеет до +14 градусов.

Также в этот день возможны небольшие осадки в виде дождя и сильный ветер.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области колорадские жуки попытались проникнуть к мужчине в дом