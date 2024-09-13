Губернатор Андрей Травников принял участие в открытии выставки трофейной техники «Сила V Правде – Гордость и Победа»

Экспозиция развёрнута на площади Пименова перед ГПНТБ.

От имени всех жителей Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил командование Центрального военного округа, все воинские формирования и воинские части, входящие в ЦВО, в том числе и новосибирские части, за тот результат боевой работы, который они показывают на рубежах специальной военной операции и за возможность увидеть итог этой работы в центре Новосибирска: «Эта выставка позволяет нам сделать как минимум на два вывода. Первое – мы ещё раз убеждаемся в славе русского оружия. Два с половиной года запад поставляет бандеровскому режиму различные «чудеса» вооружения, а укронацисты радуются каждой очередной поставке, как ярким бусам. Мы это видели уже не раз – «байрактары», и «джевелины», и «хаймарсы», и «леопарды» – чем только нас ни пугали и утверждали, что вот якобы с этого момента перелом наступит и наши части побегут. Как видим, чудес не бывает. Всё это вооружение бьётся русским солдатом, и наглядный пример этого – здесь, в центре города. Русский дух сильнее любой немецкой и заокеанской брони. Это не раз было доказано в нашей истории, доказывается и сегодня.



Следующий вывод, который, глядя на всё это «богатство», мы можем сделать – что результат этой работы нашим ребятам достаётся непросто. Они столкнулись с мощной военной машиной всего натовского блока, и противостоят нашим вооружённым силам, нашим промышленникам не задурманенные головы украинцев, а технологический ум так называемого объединённого запада, а значит, наше объединение и поддержка нашим бойцам нужна сегодня и, наверное, потребуется и завтра. Пусть эта выставка будет дополнительным толчком к нашей внутренней мобилизации. Хочу, пользуясь случаем, высказать слова благодарности тем новосибирцам, которые сегодня словом и делом помогают нашим военнослужащим приближать победу. Надеюсь, что после проведения этой выставки ряды волонтёров, промышленников, самодеятельных конструкторов будут только шире», – отметил Андрей Травников.



В экспозиции выставки трофейной техники, которую демонстрируют в разных городах России, представлены: бронетранспортёр Armoured Personnel Carrier M113A1 (США), боевая машина пехоты Marder (Германия), боевая машина пехоты Bradley M2A2 (США), боевой танк Abrams (США), бронетранспортёр Kirpi (Турция), бронеавтомобиль Mastiff (Великобритания), общевойсковой автомобиль Humvee (США), бронетранспортёр «Казак» (Украина), вездеход Pinzgauer (Австрия), автомобиль Ford Ranger (США), автомобили Mitsubishi L200 и Nissan Navara (Япония).



Выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе специальной военной операции, прибыла в Новосибирск из Республики Алтай и проработает в столице Сибири до 22 сентября. Затем она отправится в Сургут и Новый Уренгой.



Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде – гордость и победа» – совместный проект Центрального военного округа, партии «Единая Россия», полпредства в УрФО и правительств регионов. Она уже посетила шесть регионов страны, её гостями стали свыше 670 тысяч человек.



Кроме техники, все желающие смогут ознакомиться с 40 образцами ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62-миллиметровым пистолетом и пулемётом Браунинга (США), 5,56-миллиметровой штурмовой винтовкой М-16 (США), украинским 40-миллиметровым гранатомётом УАГ-40, элементами противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция), беспилотными летательными аппаратами и FVP-дронами.