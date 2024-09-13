Коржова уволили из администрации Краснообска Новосибирской области в связи с утратой доверия

Заместителя главы администрации р.п. Краснообск уволили в связи с утратой доверия.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили о том, что заместителя главы администрации р.п. Краснообск Новосибирской области Евгения Коржова уволили в связи с утратой доверия.

По версии следствия, в отношении него было возбуждено уголовное дело за получение взятки в «особо крупном размере». В результате 2 августа 2024 года суд продлил экс-чиновнику арест до 2 октября 2024 года.

«Прокуратура района внесла представление главе рабочего поселка с требованием о прекращении трудовых отношений с должностным лицом, по результатам его рассмотрения муниципальный служащий уволен с должности», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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