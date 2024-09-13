Площадкой для трансляции стал Восточный экономический форум во Владивостоке.

У журналистов, освещавших работу форума, было много вопросов к представителям Кремля относительно текущей геополитической обстановки. Само по себе это не удивительно, так как ситуация в русском приграничье и зоне действия СВО меняется ежесуточно.

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, как официальному представителю Кремля пришлось отвечать на много острых вопросов. На те, что касались новой мобилизации и её сроков он отвечал однозначно – «обсуждений таких не ведется».

Однако эти сведения являются актуальными лишь на момент их подачи. Россияне прекрасно понимают, что условия международной нестабильности могут в любой день спровоцировать федеральную власть на принятие противоположных решений.