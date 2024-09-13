Мальчик-Ванга Саша Сулин рассказал, когда закончится СВО

Мальчик-Ванга Саша Сулин сделал новые пугающие предсказания.

В последние дни активно обсуждаются предсказания 12-летнего Саши Сулина, которые вызывают ассоциации с пророчествами знаменитой болгарской провидицы Ванги. Уникальность Саши заключается в том, что он слеп с рождения, но это не мешает ему делать смелые прогнозы о будущем России и мира в целом.

По словам его матери, Елены Сулиной, мальчик с раннего возраста начал делиться видениями о своих прошлых жизнях и предсказывать важные события. Он, например, предугадал рождение своего брата и возникновение пандемии коронавируса, отметив, что она начнется в Китае. Интересный случай произошел в 2017 году, когда во время поездки в Индию один из местных жителей упал перед ним на колени и назвал его своим учителем.

В своих прогнозах мальчик затрагивает и политические события. Он предсказывает, что в 2024 году Запад столкнется с «какой-то истерикой», а Германии предстоят «неспокойные времена». Лондон также ожидает трудности — по словам Сулина, он «рассыплется».

Что касается России, то маленький провидец уверен в положительных переменах. Он обещает, что уже в ноябре произойдет значительный перелом в ходе специальной военной операции в пользу РФ, а к весне 2025 года конфликт завершится.