Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев оценил ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»

В Новосибирске комплексно отремонтировали полуторакилометровый участок улицы Писарева от Красного проспекта до ул. Ипподромской. Мэр Максим Кудрявцев проверил качество выполненных работ.

«Завершается ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом году ремонтируем по БКД 19,2 км городских дорог – 14 объектов. Комплексный ремонт полуторакилометрового участка улицы Писарева – один из самых главных проектов 2024 года. Помимо полотна дороги, отремонтированы тротуары, бордюры, установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка, – отметил мэр Максим Кудрявцев. – Из 14 объектов шесть мы уже приняли, четыре находятся в стадии приёмки, ещё четыре – в высокой степени готовности. Это говорит о том, что в сентябре мы эту работу завершим».

Как подчеркнул мэр, по поводу улицы Писарева было много нареканий со стороны горожан. Здесь образовались выбоины, колейность. На проезжей части расположено много колодцев, горловины которых не были обустроены. Все работы на объекте завершены, работает приёмочная комиссия.

На участке специалисты подрядной организации ООО «Дорсиб плюс» обустроили выравнивающий и верхний слой дорожного покрытия, подняли смотровые, дождеприёмные колодцы на проезжей части и тротуаре, отремонтировали покрытия трамвайных переездов. Также заменены недостающие дорожные и садовые бортовые камни, уложено асфальтобетонное покрытие на тротуарах, благоустроены газоны, установлены пешеходные перильные ограждения, заменены (восстановлены) дорожные знаки.

«В процессе ремонта уровень контроля был двусторонний – подрядчик сам при производстве работ осуществлял контроль, мы проверяли качество – у нас есть своя лаборатория. В итоге большой участок дороги отремонтировали, сейчас идёт приёмка объекта, и в самое ближайшее время мы эту работу завершим», – уверен мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.