Мобилизация-2024: решение в руках одного человека

Обострение ситуации в русском приграничье, массированные атаки украинских дронов на российские города и назревшая ротация мобилизованных рождают новый поток слухов и кривотолков о мобилизации в РФ. Ниже – мнение военкоров и аналитиков.

Вопросы мобилизации в России сосредоточены в руках одного человека – главы нашего государства. Пока его официальный представитель Дмитрий Песков уверяет, что «вопрос мобилизации даже не обсуждается», западные СИИ активно муссируют его.

По информации американского издания Bloomberg, «в России начали рассматривать вопрос о возможном объявлении новой волны мобилизации на фоне событий, происходящих в Курской области. На такой шаг российские власти могут пойти ближе к концу 2024 года».

Первыми на это сообщение отреагировали депутаты Госдумы РФ, пояснив, что в текущий момент ресурсов, техники и людей у страны хватает, а повышенные выплаты от Минобороны (единовременно за заключение контракта от 1 до 2 миллионов рублей в разных регионах) мотивируют тысячи россиян.

С другой стороны, военные эксперты и аналитики допускают оговорку о том, что в нашей стране всё готово для начал мобилизационных мероприятий и начаться они могут в любой момент – всё зависит от геополитической обстановки и решения первого лица государства.